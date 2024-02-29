Murat Kurum: ''Yetersiz bir yönetim nedeniyle 5 yıldır biriken sorunlarınızı çok iyi biliyorum''

Bağcılarda fırıncılarla bir araya gelen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Ben yetersiz bir yönetim nedeniyle 5 yıldır yaşadığınızı, biriken sorunlarınızı çok iyi biliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da fırıncılar ile bir araya geldi. Konuşmasında hem fırıncıların hem de vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların çözümü için projelerinin hazır olduğunu belirten Kurum, ekmek fiyatlarında standardı sağlayacaklarının ve ruhsatsız çalışan fırınlar için harekete geçeceklerinin altını çizdi.

Fırın sektöründe yaşanan insan gücü sıkıntısının çözümü için fırıncılık okulunun güçlendirileceğini sözlerine ekleyen Kurum, çalışanların yeterince dinlenebilmesi için ‘Pazar Tatili’ uygulamasına geçileceğini belirtti. İstanbul’u emek, ekmek ve esnaf dostu yönetime yeniden kavuşturacaklarını sözlerine eklerken, İstanbul’da ekmeğin ucuzlatılacağı müjdesini verdi. Kurum, “Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz, İstanbul’da ekmeği beraberce ucuzlatacağız.” dedi.