Murat Kurum: ''Yolcu aday 5 yılda başlayıp da bitirdiğin tek şey İstanbul oldu''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri’de AK Parti ve MHP teşkilatlarını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri’de AK Parti ve MHP teşkilatlarını ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Kurum ardından Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı. İstanbul’un son 5 yılının ‘Tahribatlar dönemi’ olarak kayıtlara geçtiğini belirten Kurum, “ ‘Yolcu aday’ 5 yılda başlayıp da bitirdiğin tek şey İstanbul oldu.” dedi.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ev kadınlarını ayrıştıran ve küçümseyen tavrını eleştiren Kurum, “Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar. Hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.” diyerek konuşmasına devam etti.

Silivri’de yaşanan altyapı sorunlarının hızla çözüleceğini sözlerine ekleyen Kurum, “İstanbul’umuzun göz bebeği olan Silivri’mize 42 kilometrelik sahil düzenlemesi yapacağız, ilçemize tam 8 halk plajı kazandıracağız. Eşsiz doğaya sahip Silivri’mizde tarım ve orman alanlarımızı koruyacak, tematik köylerle ilçemizin turizmini canlandıracağız. İBB tarafından bekletilen köylerimizin imar planlarını ilk meclis toplantısında onaylayacağız. Silivri’miz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek, dereleri ıslah edeceğiz.” dedi.