Murat Ongun’un acı günü; babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, yaşamını yitirdi.
Nihat Ongun’un bugün sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Nihat Ongun’un cenazesinin Çarşamba günü Giresun merkez Hacı Mikdat Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol