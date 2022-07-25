  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Murat Ongun’un acı günü; babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi

Murat Ongun’un acı günü; babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi

Murat Ongun’un acı günü; babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, yaşamını yitirdi.

Nihat Ongun’un bugün sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Nihat Ongun’un cenazesinin Çarşamba günü Giresun merkez Hacı Mikdat Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.

 

Etiketler Nihat Ongun Murat Ongun ibb istanbul büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Kıratlı'nın plaj stili dikkat çekti
Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Sıcaktan nefes alamayacağız
İslam Memiş ''e-Devlet'ten kontrol edin'' diyerek uyardı: Milyoner olabilirsiniz
Türkiye Dünyanın en ucuz tatil rotalarında ilk sırada
14 yaşındaki öz kızını taciz eden baba tutuklandı! Whatsapp mesajları kan dondurdu
Gökçek bu sefer de AK Partili ismi suçladı
Kapsam genişletildi, başvurular başladı! Başvurana 7 bin 200 TL ödenecek
Memur emeklilerinin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı!
Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı