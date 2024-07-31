  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Hep beraber olmalıyız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Hep beraber olmalıyız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Hep beraber olmalıyız''
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de gerçekleşen aşure dağıtımında ''Aşure için söyleyebileceğimiz her şeyi bir devlet, bir ulus, bir millet için, bir topluluk için de söyleyebiliriz. Hep beraber olmamız lazım, meç olmamız lazım'' dedi.

Sivil toplum kuruluşu ve derneklerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, meclis üyeleri, Engelsiz Kafe’nin özel çocukları ve aileleri de yer aldı. Binin üzerinde kişinin alanı doldurduğu akşamda çölyak hastaları da unutulmadı. Belediye aşevince hazırlanan glütensiz aşureler Başkan Uysal tarafından dağıtıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, aşurenin bolluk, bereket, iyilik, güzellik, birlik, beraberliği ve umudu simgelediğini söyledi, “İyi ki aşure geleneği var. Bugün bizi bir araya getirdi” dedi.

“Ayrışmaya değil, birleşmeye hizmet etmek lazım”

Başkan Uysal, şunları söyledi: “Aşurede bütün farklı gıdalar meç olur, bir araya gelir. Hep birlikte bir lezzete dönüşür. Başkalaşmadan farklılaşır. Yani bir toplumda, bir sosyal düzende olması gereken, Türkiye’miz için olması gereken şeyler gibi de düşünebiliriz. Aşure için söyleyebileceğimiz her şeyi, bir devlet, bir ulus, bir millet için, bir topluluk için de söyleyebiliriz. Hep beraber olmamız lazım. Meç olmamız lazım. Tasa da kıvanç da beraber düşünmemiz, geleceği birlikte kurmamız lazım. Farklılıklarımıza değil benzerliklerimize odaklanmamız lazım. Ayrışmalara değil birleşmelere hizmet etmek lazım.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Urla'da orman yangını 18.5 saat sonra kontrol altında Urla'da orman yangını 18.5 saat sonra kontrol altında Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı