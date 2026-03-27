Muratpaşa Belediyesi'nden kadın personellere hak eğitimi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi kadın personellerine yönelik “Hayatın Her Alanında Kadın Hakları” konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitimi, sosyal hizmet uzmanı ve aile danışmanı Gülsen Ertör verdi. Kadının toplumdaki konumuna ilişkin farkındalığın artırılmasının amaçlandığı programda kadının ailede, evde, iş yaşamında ve sosyal hayattaki yeri ele alınırken, üstlendiği rollerin kadınların yaşamına etkileri değerlendirildi. Kadınların sosyal ve iş hayatında karşılaşabilecekleri sınır ihlallerine karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği, bu durumları fark etme ve önleme yöntemleri üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

Programda ayrıca, kadınların yaşamın her alanında psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan güçlü olmasının önemi vurgulandı. Günlük hayatta üstlenilen çoklu rollerin kadınların psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilirken; öz bakım, kişisel zaman ayırma ve sağlıklı sınırlar oluşturma konuları da kapsamlı şekilde ele alındı.