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  4. Muratpaşa'da 4. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri perdelerini kapattı

Muratpaşa'da 4. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri perdelerini kapattı

Muratpaşa'da 4. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri perdelerini kapattı
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Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğiyle, merhum Avukat Soner Ustaoğlu anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tiyatro Günleri sona erdi. 19-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, baroların tiyatro toplulukları her akşam farklı bir oyunla sahne aldı.

19-24 Haziran tarihleri arasında seyirciyle buluşan tiyatro günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği “Kaç Baba Kaç” isimli oyunla son buldu. Geceye seyirci olarak katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, baro topluluklarına teşekkür etti.

Tiyatro Günlerinde Antalya, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir barolarının tiyatro toplulukları, her akşam Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle bir araya geldi. Etkinlikte perde Antalya Barosu Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği “Jüri” isimli oyunla 19 Haziran’da açıldı. 20 Haziran’da Bursa Barosu Tiyatro Advocato “Bir Efes Masalı”, 21 Haziran’da ise İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu “Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun” adlı oyunlarıyla sahne aldı.

Eskişehir Sui Generis Tiyatro’nun 22 Haziran’da sahnelediği “Açık Denizde” oyunuyla devam eden 4. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri’nde, 23 Haziran’da Diyarbakır Barosu’nun “Japon Kuklası” oyunu sahnelendi.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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