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Muratpaşa'da heykeller yeşerecek

Muratpaşa'da heykeller yeşerecek
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nü doğa ve sanatın iç içe geçtiği özel bir etkinlikle kutluyor. Belediyenin “Bahçede Yaşam Var” etkinlik serisi kapsamında düzenlenecek “Mikro Yeşillik Atölyesi”nde katılımcılar, chia tohumlarıyla heykel yapacak, kendi minyatür bahçelerini oluşturacak

Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleşecek atölyenin eğitmenliğini, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ressam ve heykeltıraş Semra Erkal üstleniyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır mutfağında mikro yeşillikler yetiştiren ve bu deneyimi bir yaşam pratiğine dönüştüren Erkal, sanatı doğayla buluşturduğu bu özel çalışmayla sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve çevre bilinci konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Mikro Yeşillik Atölyesi’nde katılımcılar, ev ortamında kolaylıkla yetiştirilebilen, ilaçsız ve yüksek besin değerine sahip mikro yeşilliklerle tanışacak. Chia, keten tohumu, yeşil mercimek, maş fasulyesi, çörek otu, mısır ve ay çekirdeği gibi tohumların nasıl çimlendirilmesi gerektiği anlatılacak.

Atölyenin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise el formundaki alçı heykellerin üzerine tohumların ekilmesi olacak. Katılımcılar böylece kendi minyatür bahçelerini oluşturacak, bu bahçelerde mikro yeşilliklerin gelişimini gözlemleyebilecek. Ayrıca etkinlikte, şehir yaşamında doğayla buluşmanın yaratıcı yollarından biri olan topraklı kule tipi balkon tarımı da uygulamalı olarak tanıtılacak.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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