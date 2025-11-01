Muratpaşalı sporculardan Türkiye derecesi

  1. Anasayfa
Muratpaşa Belediyespor jimnastikçileri, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Antalya’ya gurur yaşattı. Gençler ve küçükler kategorilerinde Türkiye dereceleriyle dönen Muratpaşalı sporcular, ayrıca Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçmelerini de başarıyla tamamlayarak geleceğin milli sporcuları arasında yer aldı.

Antalya’da 26-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler kategorisi grup şampiyonasında, Muratpaşa Belediyesi takımı grup şampiyonu oldu. Takımda yer alan Kamila Melis Altundaş, Sesil Öztırak, Deniz Hancıoğlu ve Selin Kaya performanslarıyla dikkat çekti.

10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Küçükler Kategorisi Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ise Muratpaşa Belediyesi Küçükler Takımı, 44 takım ve 171 sporcunun katıldığı yarışmada Türkiye üçüncülüğü elde etti. Takım sporcuları Ekin Ekinci, İpek Vuruş ve Ada Dölek, hem takım hem bireysel başarılarıyla öne çıktı.

Bireysel sıralamada Ekin Ekinci ve İpek Vuruş Türkiye 4’üncüsü, Ada Dölek ise Türkiye 29’uncusu oldu. Ayrıca Ayşe Erva Şahin, Ekin Ekinci, İpek Vuruş ve Kamila Melis Altundaş, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçmelerini başarıyla tamamlayarak geleceğin milli sporcuları arasında yer aldı.

Başarılarıyla Muratpaşa’yı gururlandıran genç sporcular, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, sporcuları ve antrenörlerini tek tek kutlayarak başarılarının devamını diledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa’da sporu yaşamın doğal bir parçası haline getirdik. Gençlerimizin ulusal başarılara imza atması bizler için büyük gurur. Onların enerjisi ve azmi, Cumhuriyetimizin geleceğine duyduğumuz inancı pekiştiriyor” dedi.

