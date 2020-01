Öğrenciler Sarıyer'deki karne gününde çifte mutluluk yaşadı

Karnelerini alan Sarıyerli öğrenciler çifte mutluluk yaşadı. Kâğıt, metal, plastik… Hemen hemen her gün evlerden ve iş yerlerinden çıkan bu atıklar, Sarıyer Belediyesi tarafından toplanarak elde edilen gelirle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs sağlanıyor. Her yıl binlerce ailenin yüzünü güldüren burs kartları bu yıl Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ailelere dağıtıldı. Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dağıtımları yapılan burslar için bu yıl 6 bin 699 kişi başvurdu. Burs sonuçlarının açıklanması ile Sarıyer’in farklı mahallelerinden gelen vatandaşlar ödemeler için düzenlenen kartları Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nden teslim aldı. Yapılan incelemeler sonucunda titizlikle belirlenen aileler burs ücretlerini bugün itibari ile kullanabilecekler.

EĞİTİM HER ZAMAN ÖNCELİK

Gerçekleşen törende konuşan Sarıyer Belediye Başkan’ı Şükrü Genç, her yıl öğrencilere burs verildiğini hatırlatarak, eğitimin her alanında velilere ve öğrencilere destek vermenin önemine değindi. Başkan Genç, “Derdimiz çocukların daha iyi eğitim alması, eğitimcilerimizin ise bu fiziki şartlarla uğraşmayıp kaliteli eğitim vermesi. Bu devlet tarafından belediyelere verilmiş bir bütçe değil bizler yaptığımız tasarruflarla öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz. Eğitim bizim her dönem önceliğimiz olmalı. Çocukları ne kadar çok donatırsak gelecekte ayakları yere o kadar sağlam basacak” dedi.