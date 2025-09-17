Sancaktepe'nin Gururu Melek Şahin Dünya Şampiyonu

Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Melek Şahin, Bulgaristan’ın Albena şehrinde 10–23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 46. Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı.

23 Yaş Genç Bayanlar 55 kg kategorisinde hem sağ hem sol kolda Dünya Şampiyonu olan Melek Şahin, azmin, disiplinin ve inancın büyük zaferler getirdiğini bir kez daha gösterdi. Çifte dünya şampiyonluğu yaşayan genç sporcu, bu başarıyla yetinmeyerek gözünü Büyükler Dünya Şampiyonası’na dikti.

Başkan Yeğin’den Tebrik Mesajı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, elde edilen bu büyük başarıdan duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti:

“Genç sporcumuz Melek Şahin’in elde ettiği tarihi başarı, sadece Sancaktepe’nin değil, tüm Türkiye’nin gururudur. Hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu olarak kürsüye çıkan Melek, azmin, kararlılığın ve disiplinin en güzel örneğini sergiledi. Kendisini, ailesini ve bu başarıda emeği geçen hocalarını gönülden tebrik ediyorum. Büyükler Dünya Şampiyonası yolunda da kendisine sonsuz başarılar diliyorum.”