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Sarıyer Atatürk Kent Ormanı’na dünya çapında takdir

Sarıyer Atatürk Kent Ormanı’na dünya çapında takdir
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Sarıyer’de bulunan Atatürk Kent Ormanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucunda yeni tasarımı, doğal güzellikleri ve ekolojiye verdiği önem dolayısıyla dünyanın en iyi beş parkından biri olarak seçildi

Açıldığı günden beri modern tasarımı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken, yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği Atatürk Kent Ormanı’nı World Urban Parks tarafından dünyanın en iyi beş parkından biri olarak seçildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ”İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na bizlere bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıyer’de bulunan Atatürk Kent Ormanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucunda yeni tasarımı, doğal güzellikleri ve ekolojiye verdiği önem dolayısıyla dünyanın en iyi beş parkından biri olarak seçildi

EKOLOJİK ÖNEMİ BÜYÜK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıyer’de 10 Kasım 2020 tarihinde açılan Atatürk Kent Ormanı, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için ideal bir mekan aynı zamanda çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Şehir hayatının yoğunluğundan kaçmak isteyenler için bir vaha niteliğinde olan park, geniş yeşil alanları ve yürüyüş parkurları ile huzur dolu bir ortam sunuyor. World Urban Parks tarafından yapılan değerlendirmede, Atatürk Kent Ormanı'nın çevre dostu yapısı ve sürdürülebilirlik projeleri öne çıktı. Parkın, doğal yaşamı koruma ve şehirlilerin yaşam kalitesini artırma konusundaki başarısı, dünya çapında takdir topladı.Toplam 1 milyon 79 bin 480 m² alanı kapsayan Atatürk Kent Ormanı, 'Ekolojik Koruma’ yaklaşımı ile düzenlendi. Flora, fauna zenginliği ve su varlığı ile İstanbul’un nadide noktalarından biri olan alanın, özellikle kuş türleri açısından ekolojik önemi de oldukça büyük.

Sarıyer’de bulunan Atatürk Kent Ormanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucunda yeni tasarımı, doğal güzellikleri ve ekolojiye verdiği önem dolayısıyla dünyanın en iyi beş parkından biri olarak seçildi

“İBB BAŞKANIMIZ SAYIN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Atatürk Kent Ormanı’nın dünya çapında takdir topladığı memnuniyeti ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yaptığımız hiçbir işimizde menfaatçi bir yaklaşımın içinde olmadık. Eğer böyle olsaydı İstanbul Büyükşehir Belediyemizden İstanbullu hemşerilerimiz hiçbir hizmet alamazdı. Derdimiz halkımızın vergileriyle oluşan bütçeleri halkımıza hizmet olarak sunmaktır. 5 yılda yüzün üzerinde kreş, Halk Süt projesi ile 270 bin  çocuğa ücretsiz ulaştırılan süt,  Kent Lokantaları, öğrenci yurtları, yeni metrobüsler, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu. Yıllardır tapu sorunu yaşayan ve İBB’ye ait arazilerde oturan komşularımıza tapularının verilmesi,  yeni bir tasarımla ilçemize kazandırılan Atatürk Kent Ormanı’nın bugün dünyanın sayılı ilk 5 parkından biri olarak seçilmesi ki bunun alkışlanması gerektiğini düşünüyorum. Yine kaderine terk edilmiş olan Büyükdere Fidanlığı’nın hem ilçemize hem de İstanbul’a yeniden kazandırılması, balıkçılarımıza, esnafımıza, çiftçimize verilen destekler, İstanbulluların hizmetine sunulan kütüphaneler, eğitim konusunda yapılanlar. Tümü halka dokunan projelerdir. Bir kez daha buradan Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun şahsında tüm İBB yetkililerine bizlere, bu onuru yaşattıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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