Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan siyasilere bir isim daha eklendi. Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüse yakalanan siyasilere bir isim daha eklendi. Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter üzerinden kısa bir paylaşım yapan Genç, "Sevgili dostlarım, Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim." dedi.

İşte o paylaşım: