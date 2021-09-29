Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alt yapı ve üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir özveriyle yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt, duvar, merdiven, yağmur suyu kanalı, yol genişletme ve erişilebilirlik çalışmalarının yanı sıra aşevi ve balıkçılar çarşısı yapımı da sürüyor. Ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini de baştan aşağı yeniliyor.

Planlı altyapı çalışmaları sayesinde ilçedeki sorunları çözüme kavuşturan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sarıyerliler’in hayatını kolaylaştırmak için altyapı çalışmalarını dört bir koldan sürdürdü. Ekipler; asfalt, duvar, merdiven ve kanal yapımının yanı sıra, engebeli olan yerlerde yapılan çalışmalar sayesinde ulaşımı kolaylaştırıyor. Başta engelli ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların rahatlıkla sokağa çıkabilmesi için erişilebilirlik çalışmaları yapılıyor. Özellikle engebeli mahallelerde yapılan merdivenler ve duvar çalışması ile ulaşım kolaylaştırıyor. Aynı zamanda genişletmeye elverişli olan yollarda yapılan çalışmalarla tek aracın giremeyeceği alanları, iki aracın kolaylıkla hareket edebileceği konforlu yollara dönüştürülüyor. Altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ekipler okullarda tadilat ve bakım onarım çalışması da gerçekleştiriyor. Tüm bunların yanında aşevi ve balıkçılar çarşısı inşaatları da devam ediyor.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Ekipler Sarıyer’de okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için de çalışmalarını sürdürdü. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitimini sürdürebilmesi için tespit edilen eğitim kurumlarında bakım-onarım ve boya çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Reşitpaşa’da Halit Ayar Çocuk Gündüz Bakımevi’nin yapımı tamamlandı.

VATANDAŞA YARDIM ELİ

Doğal afet ve yangın sonrası evleri hasar gören veya ihtiyaç sahibi vatandaşların yaralarını sarmak için de çalışmalar sürdürülüyor. Bununla birlikte evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara da yardım eli uzatan Sarıyer Belediyesi, hasar tespitinin ardından bu evleri de baştan aşağı yeniliyor.

SARIYER’E AŞEVİ GELİYOR

Sarıyer Aşevi projesinin yapımı devam ediyor. Maslak’ta inşası devam eden aşevi; her gün bakıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve ekonomik gücü olmayan 5 bin kişiye sıcak yemek imkanı sunacak.