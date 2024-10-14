Sarıyer Kadın Voleybol Takımı, ''Kadına ve Çocuğa Dokunma'' pankartıyla sahaya çıktı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Sarıyer Belediyesi Voleybol Takımı, son günlerde kadın ve çocuklara yönelik yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla sahaya “Kadına ve Çocuğa Dokunma” pankartı ile çıktı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Sarıyer Belediyesi ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarıyerli oyuncuların sahaya “Kadın ve çocuğa dokunma” yazılı pankartı izleyicilerden yoğun alkış aldı. Sosyal sorumluluk çalışmasıyla aynı zamanda kadın ve çocuklara yönelik bir projeye dönüşen, kuruluş amaçlarından biri de kadın ve çocukların toplum içinde başarılar elde edebileceğini göstermek olan Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın sahada açtığı pankarta iki takımın taraftarlarından yoğun destek geldi.