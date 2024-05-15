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Sarıyer Meydan Projesi’nde ikinci aşama başlıyor

Sarıyer Meydan Projesi’nde ikinci aşama başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sarıyer Meydan’da başlattığı düzenleme çalışmasında gelinen aşamaları yerinde incelemek için İBB Heyeti ile bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Meydan Düzenlemesi birinci etabı olan kıyıların güçlendirilmesi çalışmalarında sona gelindiğini önümüzdeki hafta meydan düzenlenmesine başlanacağını duyurdu.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Sarıyer Merkez meydan düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyi İBB Heyeti ve beraberindeki belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile gezen Başkan Aksu, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında bilgi aldı.

“KOMŞULARIMIZ HAK ETTİKLERİ MEYDANA KAVUŞACAK”

Sarıyer Meydan’da komşularına seslenen Başkan Aksu, “İBB heyetimiz, bizlere daha önce çökmelerin meydana geldiği meydanımızda bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yeni kazıklar çakıldığını ve kıyılarımızın bu şekilde daha güvenli ve acil durumlarda kullanılabilecek şekilde güçlendirildiği bilgisini verdiler. Şimdi sıra Sarıyer Meydan düzenlemesine geldi. Önümüzdeki hafta başlayacak meydan düzenlemesiyle tüm komşularımız hak ettikleri meydana kavuşacak. Meydanımız komşularımızın kullanımına elverişli ve konforlu bir alan haline gelecek. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sarıyerimize hak ettiği meydanı kazandıracak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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