Sarıyer'de Kız çocuklarının eğitimi için el ele verdiler

Sarıyer Akademi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği arasında imzalanan protokol ile dernekten burs alan lise son sınıf öğrencileri üniversite sınavına hazırlanırken Sarıyer Akademi’nin online eğitim altyapısı ve kaynaklarından yararlanacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden burs alan lise son sınıf öğrencisi kız çocuklarının üniversiteye hazırlanırken Sarıyer Akademi’nin hem online eğitim altyapısından hem de kaynaklardan yararlanması için protokol imzalandı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, Sarıyer Akademi Müdürü Sami Görey ve dernek yönetiminin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Genç, “Türkan Saylan hocamızın yaktığı ışığı biz geleceğe taşımak zorundayız. Çünkü eğitimsizliğin bizi nerelere getirebileceğini örnekleriyle yaşayarak görüyoruz şu an” dedi.

YÜKSEKÖĞRENİME DEVAM ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Sarıyer Belediyesi’ne derneğimizin eğitim çalışmalarına destek verdiği için teşekkür ediyorum. Ana faaliyetlerimizden biri öğrencilere burs sağlamak. “Bir ışık da siz yakın” projesi ile bugüne kadar 38 bin 614 üniversite öğrencisini mezun edebildik.1997 yılından bu yana ülkemizin daha çok kırsal alanında okumak isteyen fakat ekonomik koşulları yetersiz olan kız çocuklarının eğitim bursu ile desteklendiği bir proje var. Bugüne kadar 98 bin 183 kız öğrenciye burs verebildik. Öğrencilerin yüksek öğrenime devam etmeleri çok önemli. Ne yazık ki burs verdiğimiz öğrencilerin üniversiteye yerleşme başarıları yüzde 20 civarında kalıyordu. Biz bunu yükseltmeyi hedefledik ve yaptığımız araştırmada gördük ki Sarıyer Akademi, bu alanda çok başarılı. Hemen iletişime geçtik lise son sınıf öğrencileri için bir şey yapabilir miyiz diye konuştuk. Onlar da bu ülkenin eğitime ihtiyacı olan bütün çocukları için bu programı başlatmışlardı. Bir ön çalışma yaptık. 200’e yakın kız öğrencimizin üniversite sınavına hazırlık aşaması oldu. Onların da güzel haberlerini almak üzereyiz. Bugün imzaladığımız protokolle de bundan sonra derneğimizin burs verdiği lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanmasında destek çalışması yapılacak.

BU İMZAYI ATMAK BİR ŞEREF

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise şöyle konuştu; “ Bu protokolü imzalamak gurur verici. Türkan Saylan hocamızın yaktığı ışığı biz geleceğe taşımak zorundayız. Çünkü eğitimsizliğin bizi nerelere getirebileceğini örnekleriyle yaşayarak görüyoruz şu an. Nereye dokunabiliyorsak, nerede pozitif yarınlar inşa edebiliyorsak buralarda olmak bizim için çok önemli ki eğitim bunların başında geliyor. Biz eğitim kurumlarımızda öğrenciyi sadece ders çalıştırmak, sınava hazırlamanın ötesinde iyi insan olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle kız çocuklarımıza böyle bir protokolle bir nebze de faydamız dokunursa aferin bize. Ben bu projenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu online derslerin doğru yapılırsa nerelere gideceğini de göstermiş olacağız. Böyle bir imzayı atmak benim için şereftir.

SARIYER’İN DIŞINDA EĞİTİM VERME FIRSATI

Son olarak söz alan Sarıyer Akademi Müdürü Sami Görey, “Sarıyer Akademi, artık Sarıyer’in dışına da eğitim verme fırsatı buluyor. Bu yüzden Türkiye çapında bütün kız çocuklarına ulaşma imkanı verdikleri için dernek yönetimimiz ve başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.