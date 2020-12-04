Sarıyer'de sokaktaki dostlarımız emin ellerde

Sarıyer Belediyesi tarafından oluşturulan 24 farklı besleme noktasına yapılan ziyarette çevredeki canlıların mama ve su ihtiyaçları karşılandı. Bunun yanı sıra tedavi ihtiyacı olan hayvanlar da belirlenerek Sarıyer Belediyesi ekiplerince Safiye Kaya Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırıldı. Aralarında Sarıyer Belediyesi’nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’nün yanı sıra gönüllülerin de olduğu “Sokak Hayvanları İzleme Komisyonu” özellikle pandemi döneminde en uç noktalardaki hayvanlara dahi ulaşmayı öncelikleri arasına alıyor.

“VATANDAŞLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ”

“Bölgemiz oldukça büyük bir alanı kaplıyor. Sarıyer Belediyesi olarak 24 farklı noktada sokak hayvanlarını beslemek için alanlar yarattık” diyen Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Günday, “Sarıyer büyük bir alan ve geneli ormanlık bölgeden oluşuyor. Biz ulaşabildiğimiz kadar fazla hayvana ulaşmak için paydaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Benim vatandaşlardan bir ricam var. Bazen diğer ilçelerden hayvanlar bizim ilçemize, özellikle orman bölgelerine bırakılıyor. Ama bu hayvanları her zaman bulmamız mümkün olmuyor ve hayvanlar telef oluyor. Bu konuda duyarlılık bekliyorum. Oluşturulan komisyon çok değerli bu noktada vatandaşlarımızdan da destek alıyoruz. Bizim bilmediğimiz ama vatandaşlarımızın bizleri yönlendirdiği alanlar da oluyor. O alanlarda da incelemede bulunarak besleme noktası oluşturmak için harekete geçiyoruz. Vatandaşlarla sürekli iletişim halindeyiz.” açıklamalarında bulundu.

GÖNÜLLÜ VATANDAŞ ARANIYOR

“İlçemizdeki sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını gönüllülerle koordineli bir şekilde gideriyoruz” diyen Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, “Ulaşabildiğimiz hayvanların beslenmesi ya da tedavi görmeleri öncelikli amaçlarımız arasında. “Sokak Hayvanları İzleme Komisyonu”nu kurduk. Bunun yanı sıra bir de “Sokak Hayvanları Besleme Grubu Komisyonu” oluşturduk ve başkanlığına da sivil paydaşlarımızdan arkadaşlarımızı getirdik. Yerel yönetimin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra bu komisyon ile sivil vatandaşların da destekleri alınıyor. Bugün etkinliğimize güzel bir katılım var. Her mahallede, her sokakta ne kadar hayvan var ve bunlarla alakalı neler yapabiliriz, konuşacağız. Bize katılmak isteyen gönüllüler varsa kaymakamlık ya da belediye ile iletişime geçebilirler. Cuma gününden sonra daha kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar da artık paket servisi yapmaya başladı. Bu da sokak hayvanlarına verilen yemekleri azaltmış olacak. O yüzden burada yaptığımız çalışma çok değerli. Sarıyer Belediyesi, sokak hayvanlarının temiz yemek ve suya erişmeleri için çok güzel bir sistem hazırlamış, üstü kapalı olan bu kaplardan hayvanlar beslenebiliyor. Vatandaşlarımızdan bunlara sahip çıkma konusunda duyarlılık bekliyorum” şeklinde konuştu.

“YAŞAM HAKTIR”

“Gönüllü olduğunu bilen belediye çalışanlarının kendisine ulaştığını ve birlikte güzel adımlar attıklarını belirten Çiğdem Saka, “Yaşam haktır, hiçbir canlının yaşam hakkı elinden alınamaz” diyor. Özellikle pandemi ve soğuk havalarda sokak hayvanlarının insanlara daha çok ihtiyacı olduğunun altını çizen Saka, sözlerine şöyle devam ediyor: “Onların aç kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm gönüllüler bize ulaşabilir. Bu konuda komisyon olarak tam destek diyoruz. Çevremizde ulaşamadığımız sokak hayvanı kalmasın istiyoruz.”