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  4. 16 Nisan 2019 11:39

Sarıyerliler bu kurslara akın ediyor

Yıllardır Sarıyerlileri sanatla buluşturan Sarıyer Belediyesi’nin hobi ve meslek edindirme kursları binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Her yıl 9 ay boyunca devam eden kurslara bu yıl 2 bin 55 kadın katıldı.

Sarıyerliler bu kurslara akın ediyor
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Sarıyer Belediyesi’nin meslek edindirme kursları sayesinde her yıl binlerce kişi meslek sahibi oluyor. Birbirinden farklı onlarca alanda ders verilen kursların bu yılki branşları arasında; el sanatları, müzik dersleri ve görsel sanatların yanı sıra, cilt bakımı, manikür, pedikür ve makyaj eğitimi yer alıyor. 29 ayrı merkezde, 42 farklı branşta ve 45 eğitmenle 3 bin 236 vatandaşa eğitim veren Sarıyer Belediyesi kurslarına ilgi oldukça yoğun. 

KURSİYERLERİN 2 BİN 55’İ KADIN

Binlerce vatandaşın her yıl başvuru yapıp ders aldığı kurslara en büyük ilgiyi kadınlar gösteriyor. Sarıyer belediyesi tarafından ücretsiz verilen ve alanında deneyimli eğitmenler tarafında gerçekleştirilen dersler, çocuk ve yetişkin grubu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çocuklarda eğitime bale dersine en küçük 5 yaştan başlanırken yetişkinler grubunda ise bu yaş 18 oluyor. Haziran ayında son bulan birbirinden farklı ve eğitici bu dersler 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALIYOR

Sarıyer Belediyesi Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Zekeriyaköy kurs merkezi, Yaşam ve Semt evlerinde verilen derslere bugüne kadar 15 bini aşkın öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 10 bine yakını ise Sarıyer Belediyesi katılım belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak mezun oldu.

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