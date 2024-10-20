Saygı Öztürk, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla bir araya geldi

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe söyleşilerinin bu ayki konuğu araştırmacı gazeteci ve yazar Saygı Öztürk oldu. Usta isim yeni kitapları ''Örgüt Pazarı'' ve ''Cehennemi Yaşadım'' üzerine gerçekleştirilen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe’de yazar, sanatçı ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. İmza ve söyleşi günlerinin bu ayki konuğu Gazeteci ve yazar Saygı Öztürk oldu. Yeni kitapları‘’Örgüt Pazarı’’ ve ‘’Cehennemi Yaşadım’’ ile okurlarıyla buluşan Öztürk, söyleşi sonrası etkinliğe katılan okurların sorularını yanıtlayarak, kitaplarını imzaladı.

SAYGI ÖZTÜRK: BENİM BEŞİKTAŞLILIĞIM KÜÇÜK YAŞTAN BERİ BEŞİKTAŞ TAKIMINI TUTMAKTAN GELİR

Saygı Öztürk gazeteciliğin çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğinden bahsederek şunları söyledi ; ‘’Gazetecilik çok zor bir meslek. Tek sütunluk haber için çok çaba göstermek gerekiyor. Eskiden gazetecilik mesleği daha kolaydı günümüzde artık çok daha zor. Çünkü sosyal medya gerçeği var. Olaylar farklı bir şekilde yansıtılabiliyor. Bu meslekte önemli olan haberin doğrusunu yazmak ve kamuoyuna doğru haberi aktarabilmektir.’’ dedi. Öztürk etkinlik için ise ; ‘’Bugün Beltaş Kitap Kafe’de bulunmaktan mutluyum. Benim Beşiktaşlılığım küçük yaştan beri Beşiktaş takımını tutmaktan gelir. Bu dönem kitap imza günlerinin yaygın olduğu günlerdeyiz. Zaman zaman izleyicilerimizle buluşmak bizleri mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu söyleşi ortamını hazırlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a da ayrıca teşekkür ederim. Belediyenin böyle bir konsept oluşturması tabii ki çok güzel bir şey. Okuyucularla bir arada olmak onlara cevap vermek güzel oluyor.’’ dedi.



Etkinlik sonrası Beşiktaş Belediyesi tarafından Saygı Öztürk adına Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketi kendisine takdim edildi.