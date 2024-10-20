  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Saygı Öztürk, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla bir araya geldi

Saygı Öztürk, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla bir araya geldi

Saygı Öztürk, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla bir araya geldi
Güncelleme:

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe söyleşilerinin bu ayki konuğu araştırmacı gazeteci ve yazar Saygı Öztürk oldu. Usta isim yeni kitapları ''Örgüt Pazarı'' ve ''Cehennemi Yaşadım'' üzerine gerçekleştirilen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe’de yazar, sanatçı ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. İmza ve söyleşi günlerinin bu ayki konuğu Gazeteci ve yazar Saygı Öztürk oldu. Yeni kitapları‘’Örgüt Pazarı’’ ve ‘’Cehennemi Yaşadım’’ ile okurlarıyla buluşan Öztürk, söyleşi sonrası etkinliğe katılan okurların sorularını yanıtlayarak, kitaplarını imzaladı.

SAYGI ÖZTÜRK: BENİM BEŞİKTAŞLILIĞIM KÜÇÜK YAŞTAN BERİ BEŞİKTAŞ TAKIMINI TUTMAKTAN GELİR

Saygı Öztürk gazeteciliğin çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğinden bahsederek şunları söyledi ; ‘’Gazetecilik çok zor bir meslek. Tek sütunluk haber için çok çaba göstermek gerekiyor. Eskiden gazetecilik mesleği daha kolaydı günümüzde artık çok daha zor. Çünkü sosyal medya gerçeği var. Olaylar farklı bir şekilde yansıtılabiliyor. Bu meslekte önemli olan haberin doğrusunu yazmak ve kamuoyuna doğru haberi aktarabilmektir.’’ dedi. Öztürk etkinlik için ise ; ‘’Bugün Beltaş Kitap Kafe’de bulunmaktan mutluyum. Benim Beşiktaşlılığım küçük yaştan beri Beşiktaş takımını tutmaktan gelir. Bu dönem kitap imza günlerinin yaygın olduğu günlerdeyiz. Zaman zaman izleyicilerimizle buluşmak bizleri mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu söyleşi ortamını hazırlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a da ayrıca teşekkür ederim. Belediyenin böyle bir konsept oluşturması tabii ki çok güzel bir şey. Okuyucularla bir arada olmak onlara cevap vermek güzel oluyor.’’ dedi.

Etkinlik sonrası Beşiktaş Belediyesi tarafından Saygı Öztürk adına Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketi kendisine takdim edildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına ceza yağdı Dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına ceza yağdı Türkiye'nin yeşil cenneti renk değiştirdi; görüntüler mest etti Türkiye'nin yeşil cenneti renk değiştirdi; görüntüler mest etti Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Yine Marmaray, yine intihar Yine Marmaray, yine intihar Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler
MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Kara kış bu sene erken geldi Kara kış bu sene erken geldi ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz'' Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz'' İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Eğlence merkezini alevler sardı Eğlence merkezini alevler sardı Türkiye'nin cenneti 3 gündür alev alev Türkiye'nin cenneti 3 gündür alev alev