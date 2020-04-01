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  4. 01 Nisan 2020 10:41

Tunç Soyer'den sağlık çalışanları adına teşekkür

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meslek Fabrikası’na giderek sağlık çalışanları için tıbbi maske yapan dikiş eğitmenleriyle, atıştırmalık gıda üreten pasta ve aşçılık eğitmenlerine emekleri için teşekkür etti.

Tunç Soyer'den sağlık çalışanları adına teşekkür
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgını nedeniyle risk altında çalışan sağlık personeli için tıbbi maske ve atıştırmalık gıda üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın çalışanları ve gönüllülerini dün ziyaret etti. Mesai saatleri uzayan sağlık çalışanları için poğaça ve kurabiye yapan eğitmenlere, “Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artırıyorsunuz” diyen Soyer, günde yaklaşık iki bin maske üreten dikiş eğitmenlerine de “Elinize, emeğinize sağlık” dedi.

 15 bin maske üretildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası’nda günde ortalama iki bin tıbbi maske üretiliyor. Bugüne dek 15 bin maske il içindeki aile sağlığı merkezleri ve belediye kurumlarına dağıtıldı. Meslek Fabrikası’nda tıbbi maskenin yanı sıra sağlık çalışanları için börek, poğaça ve kurabiye gibi atıştırmalık gıda üretilip hastanelere dağıtılıyor. 

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