Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne geri sayım başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde “Dört Element Bir Âlem” temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali’ni bu yıl ilk defa uluslararası boyuta taşıdıklarını söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından herkesi bu festivale davet eden Akın, Balıkesir’in aromaterapi ve bitkisel şifa alanında önemli bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Balıkesir’i fuarlar ve festivaller şehri yapma hedefiyle kenti geleceğe taşıyan birçok önemli projeye hayat veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Aromaterapi Festivali’ni bu yıl ilk defa uluslararası boyuta taşıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Burhaniye Belediyesi’nin katkıları ve Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ev sahipliğinde “Dört Element Bir Âlem” temasıyla 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerini ağırlayacak. Kadim bilgilerle modern bilimin harmanlandığı festival doğanın sunduğu şifa kaynaklarını geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Bu kapsamda festival lansmanında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Akın, BAÇEM’de ilk hasadı gerçekleştirdi.Programda; Başkan Akın’ın yanı sıra Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Vekili Cavit Cebeci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Balıkesir Büyükşehir Meclis Üyeleri, ilçe başkanları, daire başkanları ve basın mensupları yer aldı.

“ÜLKEMİZİN EN ŞİFALİ FESTİVALİ”

Balıkesir Aromaterapi Festivali’ni bu yıl uluslararası boyuta taşıdıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin bereketli topraklarında, "Dört Element Bir Âlem" temasıyla düzenlediğimiz Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali’nin lansmanında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Her sene Haziran sonu Temmuz başında düzenlediğimiz, ülkemizin en şifalı festivali Balıkesir Aromaterapi Festivalimizi bu yıl uluslararası boyuta taşıyoruz.” dedi.

“HERKESİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK”

Bu yıl 6.’sı düzenlenecek Uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivali’nin, 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde BAÇEM ve Ören’de “Dört Element Bir Âlem” temasıyla gerçekleşeceği bilgisini veren Akın,”Biz inanıyoruz ki toprak üretir, Su arındırır, ateş dönüştürür, Hava can verir.Ve tüm bu elementlerin uyumla bir araya geldiği yer, işte bizim âlemimizdir. Aynı zamanda “Bir Âlem” diyerek festivalin uluslararası oluşuna atıf yaparken tüm canlılar âleminin yaşam hakkına saygı duyan, doğa dostu festival vurgusu da yapıyoruz. Festivalimiz, sadece Balıkesir’imiz için değil, ülkemiz ve hatta dünya için aromaterapi ve bitkisel şifa alanında önemli bir buluşma noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

“BALIKESİR’İ AROMATERAPİNİN MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Kadim bilgilerle modern bilimi harmanlayarak, doğanın insanlara sunduğu şifa kaynaklarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmak, bu alandaki farkındalığı artırmak ve Balıkesir’i aromaterapinin merkezi yapmayı amaçladıklarını aktaran Akın, “Hava, ateş, su ve toprak elementlerini odağa aldığımız festivalimiz; doğa, sağlık, bilim ve kültürün buluştuğu zengin içeriklere sahip bir festival olacak. Festivalimiz boyunca birbirinden değerli bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri bizlerle birlikte olacak. Bu isimlerden bazılarını özellikle vurgulamak isterim: Festivalimizin ikinci günü olan 4 Temmuz Cuma günü, bilimsel aromaterapinin yaşayan efsanesi ve duayen isimlerinden Robert Tisserand Amerika’dan katılacak, "Uçucu Yağlar ve Hava Elementi" başlıklı semineriyle bizlerle olacak. Kendisi, uçucu yağların sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınan, uluslararası bilinilirliği olan saygın bir otoritedir. Festivalimizin üçüncü günü olan 5 Temmuz Cumartesi günü ise, değerli hocamız Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, "Türkiye’nin Aromatik Bitkileri ve Uçucu Yağları" konulu semineriyle bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Kendisi, ülkemizin bitkisel zenginliklerini dünyaya tanıtan önemli bir bilim insanımızdır.” şeklinde konuştu.

YERLİ VE YABANCI BİLİM İNSANLARI AĞIRLANACAK

Festivalin içeriği hakkında bilgi veren Akın, “Festivalimize katılan uluslararası konuşmacılardan: Robert Paget & Soizig Paget Le Guennec Avusturya’dan gelerek "Bahçenizden Akıllı Kozmetikler - Küçük Güzeldir" başlıklı sunumlarıyla, Anna Drobina Rusya’dan katılarak"Rusya ve Türkiye’nin Ortak Bitkileri ve Geleneği" semineriyle, Dr. Kelly Ablard Amerika’dan gelerek "Toprağın Önemi" konulu sunumuyla, Romy Fraser İngiltere’den katılarak "Köklerden Gelen Bilgelik: Büyümeyi Bitkilerle Öğrenmek" başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirecek. Dr. Mohammed Faisal ve Dr. Elif Zeynep Balakbabalar Hindistan’dan katılacaklar ve Ayurveda ve aromatik maddeler üzerine seminerleriyle bizleri buluşturacaklar. Slobodanka Postic Hırvatistan’dan gelerek "Yaşamın Kokulu Boyutu" başlıklı semineriyle bizlerle buluşacak” ifadelerini kullandı.

SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE OLACAK

Seminerler, atölyeler ve zengin içerikleriyle Aromaterapi Festivali’nin çok sayıda davetliyi ağırlayacağını dile getiren Akın, “Festivalimizde Türkiye’den 32, yurtdışından ise 7 ülkeden 9 davetli uzman ile yüz yüze ve online olacak şekilde hibrit seminerler planlıyoruz. Festival programı için 37 yetişkin atölyesi hazırladık. İnteraktif atölyeler de düzenliyoruz. Burada çiçekli takı yapımı; doğal sabun, mum, aromatik sirke üretimi; mandala, yoga ve bitki distilasyonu gibi uygulamalı çalışmalarla deneyimsel öğrenimle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Festivalimiz, yalnızca seminer ve atölyelerden ibaret olmayacak. Aynı zamanda sanatsal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.

FESTİVALE YAKIŞIR KORTEJ

Festivalin açılışını Balıkesir’e yakışır bir kortejle yapacaklarını ifade eden Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “3 Temmuz’da, Ören’de düzenleyeceğimiz festival kortejimiz ile Balıkesir’imize yakışır bir açılış yapacağız. Her akşam; Ören Meydanı’nda konserler, müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler misafirlerimizle buluşacak. Ayrıca Ören Amfi Tiyatro’da yetişkin ve çocuk tiyatroları planladık. "4 Element Resim Sergisi" ile de katılımcılarımıza görsel bir şölen sunacağız. Balıkesir’imizin 20 ilçesinde yaşayan, birbirinden yetenekli gençlerimizin konserleriyle Balıkesir’i buluşturacağız. BAÇEM’de 10 firma stantı; Ören Meydanı’nda 118 firma stantı, Balıkesir haricinde 3 Ankara, İstanbul ve Muğla büyükşehir belediyelerimizin standı, 6 noktada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin stantları, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçe belediyelerimizin stantları,10 kooperatif standı Burhaniye Ticaret Odası ve Burhaniye Halk Eğitim Merkezi stantları vatandaşlarımızla buluşacak.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN AROMATERAPİ ÇARŞISI’NI KURACAĞIZ”

Balıkesir’in 20 ilçesiyle bir bütün olduğunu söyleyen ve bölgedeki tüm belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Akın, “Ören Meydanı’nda aromaterapi, doğal kozmetik ve doğa temalı ürünlerin sergileneceği “Türkiye’nin Aromaterapi Çarşısı”nı kuracağız ve ziyaretçilerimize özgün alışveriş deneyimi sunacağız. Tüm bu etkinliklerle, aromaterapinin sadece bir şifa yöntemi olmadığını, aynı zamanda doğayla ve kendimizle yeniden bağ kurmanın bir yolu olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan ve kentimizin doğal zenginliklerini ön plana çıkarmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

“20 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZLA BİR VE BERABERİZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 20 ilçe belediye başkanıyla birlikte Balıkesir’i hep ileriye taşımak için Kuvayımilliye ruhuyla birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini söyleyen Başkan Akın, “Balıkesir çok büyük, geniş bir alan olmakta birlikte bütün nüfusuyla, 20 ilçesiyle tüm güzellikleriyle birlikte, taşıyla, suyuyla, Kuvayımilliyesi ile aromaterapisiyle Türkiye’nin birleştirici noktasıdır. Balıkesir’in ruhuna yakışan, ayrıştıran değil, birleştiren bu çok önemli. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olan zamanlardayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 20 belediyemizle birlikte hepimizin ortak noktası Balıkesir. Tüm belediye başkanlarımız bu Kuvayımilliye ruhuna el verdiler. Tüm bu düşüncelerle; Tüm halkımızı Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivalimize davet ediyorum. Gelin, dört elementi birlikte hissedelim. Gelin, aynı âlemi birlikte koruyalım. Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivalimiz hepimize ilham, bereket ve şifa getirsin. Hepinize keyifli, verimli ve neşe dolu bir festival diliyorum.” şeklinde konuştu. Program sonrasında Başkan Akın, gazetecilerle birlikte BAÇEM’de ilk hasadı gerçekleştirdi.