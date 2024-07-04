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Üsküdar Belediyesi ''taşınmazları satıyor'' iddialarını yalanladı

Üsküdar Belediyesi ''taşınmazları satıyor'' iddialarını yalanladı
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Üsküdar Belediyesi, sosyal medyada yer alan Üsküdar Belediyesinin taşınmazlarını sattığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir” denildi.

“Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışlarının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız” denildi.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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