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Üsküdar Belediyesi'nden aşure ikramı

Üsküdar Belediyesi'nden aşure ikramı
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın bir simgesi olarak, Mihrimah Sultan Camisi önünde dev kazanlarda kaynatılan aşureler, hijyen kurallarına uygun şekilde Başkan Dedetaş ve  belediye görevlileri tarafından yüzlerce vatandaşa ikram edildi.

Başkan Dedetaş burada yaptığı konuşmada, aşurenin bolluk, bereket ve şifa getirmesini dileyerek, “Muharrem ayının kadimliğiyle birlikte aşuremizi dağıtıyoruz. Tüm komşularımıza afiyet olsun." dedi.

 Aşure dağıtımı 18 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te Selami Ali Sosyal Tesisleri karşısında, 19 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te ise Yavuztürk İlkokulu Önü, Valide-i Cedid Camii Önü, Hacı Bedel Mustafa Efendi Camisi, Kirazlıtepe Büyük Camisi ve Ünalan Merkez Camisi’nde sürecek.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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