Üsküdar’da Dinler İken etkinliği ile Boğaziçi’nde mehtap turu yapıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından boğazın kadim geleneklerini canlandırmak ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla "Üsküdar’da Dinler İken" etkinliğini düzenlendi. Etkinlik kapsamında Boğaziçi’nde mehtaplı bir akşam, konser eşliğinde düzenlenen Boğaz Turu ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Üsküdar Belediyesi, Abdülhak Şinasi Hisar’ın "Boğaziçi Mehtapları" eserinden ilham alınarak hazırladığı “Üsküdar'da Dinler İken" etkinliğiyle maziye yelken açtı.

Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen programda, katılımcılar boğazın mehtaplı gecelerinde yaşanan eski İstanbul geleneğini müzik eşliğinde yeniden deneyimledi. Geçmişte İstanbulluların sandallarla boğaza açılıp musiki eşliğinde doğanın tadını çıkarma geleneği, bu etkinlikle tekrar canlandırıldı.

MÜZİK VE BOĞAZ BULUŞMASI

Geceye, Türk Sanat Müziği’nin seçkin örnekleriyle solistler Yaprak Sayar ve Hüseyin Kıyak damga vurdu. Ayrıca tanburda Ahmet Yağmur Kucur, kanunda Ahmet Furkan Duyar, ritimde Gökhan Başin, kemençede Ayşe Ebru Şahinbaş ve viyolonselde Kerim Akçay’ın performansları da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Sıdıka Akgül, Üsküdar Belediyesi’nin bu çalışmasından memnuniyetini dile getirerek, "Biz Pendik’ten katılıyoruz bu geziye. Daha önce gündüz düzenlenen tura katılmıştık, ama bu kez gece yapılan bir etkinliğe dahil olmak istedik. İlk defa müzikli bir tur olduğunu görüyoruz. Üsküdar Belediyesi’nin çok güzel bir çalışması, teşekkür ediyorum.” dedi.

Cemal Solak ise "Üsküdar Belediyesi’nin yeni dönemde özellikle Üsküdar Sahil’de gerçekleştirdiği Klasik Pazar etkinliği çok hoşumuza gitmeye başladı ve yoğun ilgi görüyor. Orada bu mehtap gezisinin olacağını duyduk. Bu uygulamayı özlemiştik, belediyeyi bu açıdan kutluyorum." şeklinde konuştu.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen "Üsküdar’da Dinler İken" etkinliği, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, rezervasyonlarını http://www.uskudarkultursanat.com adresinden veya 444 0 875 numaralı telefondan yapabiliyor.