REİNA'DA MİLYARDER İŞ ADAMI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ !

Reina'da milyarder iş adamı da öldürülmüş !

İstanbul'daki gece kulübü katliamında Ürdünlü iş adamı Muhammed el-Sarraf da hayatını kaybetti.

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İstanbul'da dünyaca ünlü gece kulübü Reina'da meydana gelen terör saldırısında, Ürdünlü milyarder iş adamı Muhammed el-Sarraf da hayatını kaybetti

Irak asıllı Ürdünlü iş adamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldırısında öldü. Ürdün ve Irak’ta yatırımları olan El-Sarraf’ın, Ürdün’de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan işadamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf’ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında.

Ürdün’ün başkenti Umman’da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, işadamı El-Sarraf’la birlikte yılbaşı için İstanbul’a gelmişti

Habertürk
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