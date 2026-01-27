19 yaşındaki sosyal medya fenomeni protestolarda öldürüldü

  1. Anasayfa
İran'daki protestolarda can kaybı her geçen gün artıyor. Gösteriler sırasında hayatını kaybedenler arasında Instagram fenomeni 19 yaşındaki Diana Bahadori'nin de olduğu ortaya çıktı.

İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı her geçen gün artıyor. ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, protestolarda 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre, gösterilerde 19 yaşındaki Instagram fenomeni Diana Bahadori'nin de öldüğü ortaya çıktı. Bahadori'nin 9 Ocak'ta Gorgan şehrinde güvenlik güçleri tarafından gerçek mermilerle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

"Baby rider" olarak tanınan İranlı influencer, motosikletlerle çektiği videolarla 100 bini aşkın takipçi kazanmıştı.

Aile baskı altında 

Ölüm haberi önce bir kaza sonucu olduğu şeklinde duyrulan Bahadori'nin ailesinin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarından ciddi baskı altında olduğu öne sürüldü.

Gizlice defnedildiği belirtilen Bahadori'nin ailesi, hükümetin ölümünden sorumlu olduğunu kamuoyu önünde reddetmek zorunda kaldığı savunuldu. İran'da protestolara katılan gençlerin ailelerininçocuklarının tutuklanması veya kurbanın cesedinin teslim edilmemesiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.

 

