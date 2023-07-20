2 kadın toplu tecavüze uğradı, görüntüler infiale yol açtı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde iki kadına yönelik toplu cinsel saldırı görüntüleri infiale yol açtı.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde iki kadına yönelik toplu cinsel saldırı görüntüleri infial yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin Yerli Kabile Liderleri Forumu'ndan (ITLF) yapılan açıklamada, saldırganların Kangpokpi bölgesindeki bir köyü ateşe verdiği, iki erkeği de döverek öldürdüğü belirtildi.

Polis, saldırganlara toplu cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Saldırganların, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu belirlendi.

Başbakanı Narendra Modi, parlamentoda yaptığı açıklamada, olayın 'Hindistan'ı utandırdığını' dile getirerek "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez" ifadesini kullandı. Hükümet, sosyal medya şirketlerine, söz konusu videonun tüm platformlardan kaldırılması çağrısında bulundu.

Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olaya dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve tüm faillere karşı 'idam cezası da göz önünde bulundurularak ciddi yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.