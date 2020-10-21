3 üniversite öğrencisi kazada can verdi

KKTC'de öğrenim gören dört üniversite öğrencisi kiraladıkları araçla Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nun 14-15 kilometreleri arasında, Elliot Kanafema yönetimindeki kiralık araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kazadan 10 dakika sonra aynı istikamete doğru yol almakta olan başka bir araç sürücüsü Abdullah Sadık (67), kontrolü kaybederek kaza yapan Elliot Kanafema yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu, Elliot Kanafema ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean Marufa (23) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta yolcu olarak bulunan Electious Vhere (22) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan iki kişinin de tedavisine devam ediliyor. Polisin kaza ile ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.