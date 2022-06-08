5 ay sonra komadan çıkan kadın, gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Kanada'da yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, geçirdiği kaza sonucu komaya girdi. Doktorların ''yaşamaz'' dediği genç kadın, 5 ay sonra gözlerini açtı. İlk olarak sevgilisine mesaj atan kadın, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı.

25 yaşındaki Brie Duval, Kanada'da restoran şefi olarak çalıştığı sırada2020 yılının Ağustos ayında Alberta kentinde bir dağ kasabasında geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

5 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Çatı katındaki bir barda düşen Duval, kafasını çarptıktan sonra apar topar hastaneye kaldırılırken, hafızasını kaybetti, 5 ay komada kaldı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından hava ambulansı ile apar topar hastaneye kaldırılan Duval'ın birkaç kemiğinin kırıldığı, omurgasında zedelenme bulunduğu, beyin kanaması geçirdiği ve kaburgalarında kırıklar olduğu saptandı. Korkunç yaralar alan kadın, yaşam destek ünitesine bağlı olarak tam 5 ay geçirdi.

DOKTORLAR, "YÜZDE 90 YAŞAMAZ" DEDİ

Bu süreçte hafızasını kaybetti. Doktorlar genç kadının hayatta kalma şansının yüzde 10'u geçmediğini açıkladı. Yoğun bakıma alınan kadın, uzun süre komada kaldı. Ancak uyandığında hayatında çok şey değişmişti…

4 YILLIK ERKEK ARKADAŞI KENDİSİNİ TERK ETTİ

Şu an da gayet sağlıklı olan Duval'in hafızası uyandıktan bir süre sonra geri gelmedi. Ancak hafızasının tedavi sırasında geri gelmesiyle dört yıllık erkek arkadaşının kendisini terk ettiğini anladı. Sevgilisine ulaşmak istedi, ancak gerçeği o zaman öğrendi. İsmi açıklanmayan adam, Duval komadayken onu terk etmiş ve başka bir kadınla kaçmıştı. Bu süreçte ne Duval'i arayıp durumunu merak etti, ne de öğrenmek için bir harekette bulundu.

"BİZE ULAŞMAYA ÇALIŞMA"

Duval, kazadan beş ay sonra dört yıldır birlikte olduğu sevgilisini aramaya çalıştı. Ancak sevgilisine ulaşamadı ve telefonuna gelen 'O artık benimle birlikte, yaşadığınız evden taşındı bizimle iletişime geçmeye çalışma' mesajıyla hayatının şokunu yaşadı. 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının onu her yerden engellediğini öğrendi.

4 sene boyunca birlikte olduğu sevgilisinin o komadayken başka bir kadınla kaçtığı ve ikilinin birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Duval, yaşadıklarının ardından ilk kez İngiliz basınına konuştu. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklama yapan genç kadın, yaşadıklarından dolayı çok büyük bir 'travma' yaşadığını vurgularken, ruh eşi olduğunu sandığı kişinin en kötü zamanında yanında olmamasından dolayı yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.