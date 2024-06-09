5 metrelik piton 45 yaşındaki kadını yuttu
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Endonezya'da kaybolan bir kadının cesedi, yaklaşık 5 metrelik pitonun içinden çıkartıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.
Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.
Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.
Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.
Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.
Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.
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