  ABD, Almanya'daki binlerce askerini geri çekiyor

ABD, Almanya'daki binlerce askerini geri çekiyor

ABD, Almanya'daki binlerce askerini geri çekiyor
ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin ülkeden geri çekileceğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Almanya'daki yaklaşık 5 bin askerin geri çekilmesi yönünde talimat verdiğini bildirdi. Kararın gerekçesi ve takvimi hakkında detayları paylaşan Parnell, “Geri çekilme işleminin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Parnell, bu kararın Pentagon’un Avrupa'daki kuvvet yapısının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından; sahadaki koşullar ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda alındığını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Pentagon'un açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin bu adımını öngördüklerini belirtti. Avrupalıların kendi güvenlikleri için artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Pistorius, Almanya'nın bu bağlamda ‘doğru yolda olduğunu’ ifade etti. Pistorius, hedeflerine ulaşmak için silahlı kuvvetlerin genişletilmesi, ekipman tedarikinin hızlandırılması ve altyapı inşası çalışmalarına odaklandıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Almanya'daki askeri varlığını azaltma olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise İran savaşında bir ‘çıkış stratejisi’ bulunmadığı gerekçesiyle ABD'yi eleştirmiş ve Amerikalıların müzakerelerde İran rejimi tarafından ‘küçük düşürüldüğünü’ savunmuştu.

 

 

 

DHA

Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Hafta sonuna dikkat! İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
Hafta sonuna dikkat! İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor
Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İran savaşı iflas getirdi: Dev havayolu şirketi kepenk indirdi İran savaşı iflas getirdi: Dev havayolu şirketi kepenk indirdi İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Beyaz Saray İran'la savaşın bittiğini ilan etti! Beyaz Saray İran'la savaşın bittiğini ilan etti! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu