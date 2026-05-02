ABD, Almanya'daki binlerce askerini geri çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin ülkeden geri çekileceğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Almanya'daki yaklaşık 5 bin askerin geri çekilmesi yönünde talimat verdiğini bildirdi. Kararın gerekçesi ve takvimi hakkında detayları paylaşan Parnell, “Geri çekilme işleminin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Parnell, bu kararın Pentagon’un Avrupa'daki kuvvet yapısının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından; sahadaki koşullar ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda alındığını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Pentagon'un açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin bu adımını öngördüklerini belirtti. Avrupalıların kendi güvenlikleri için artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Pistorius, Almanya'nın bu bağlamda ‘doğru yolda olduğunu’ ifade etti. Pistorius, hedeflerine ulaşmak için silahlı kuvvetlerin genişletilmesi, ekipman tedarikinin hızlandırılması ve altyapı inşası çalışmalarına odaklandıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Almanya'daki askeri varlığını azaltma olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise İran savaşında bir ‘çıkış stratejisi’ bulunmadığı gerekçesiyle ABD'yi eleştirmiş ve Amerikalıların müzakerelerde İran rejimi tarafından ‘küçük düşürüldüğünü’ savunmuştu.

