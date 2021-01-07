ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Trump'a sert sözler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Donald Trump halkı isyana teşvik suçu işlemiştir. Trump çok tehlikeli bir kişi, görevde kalmamalı. Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ı görevden almak için hızla harekete geçmeli" açıklamasında bulundu.