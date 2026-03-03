ABD ve İsrail’den İran'a yoğun bombardıman: Yıkılan binalar var

İsrail ve ABD güçleri İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenledi. Kentin birçok noktasından patlama sesleri yükseldi.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılarında başkent Tahran’ın merkez, doğu ve batı kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. Kentin birçok noktasında art arda patlama sesleri duyulurken, çeşitli bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.

Yıkılan binalar var

İran basını, saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim alanının zarar gördüğünü, bazı binaların yıkıldığını ve farklı noktalarda hasar meydana geldiğini bildirdi. Yıkılan binaların enkazı altında sivillerin bulunduğu belirtilirken, ekiplerin saldırılar devam ederken arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı aktarıldı.

