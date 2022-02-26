ABD ve Kanada'dan yaptırım kararı

ABD ve Kanada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali dünyanın bir numaralı gündem maddesi halinde olmayı sürdürüyor. İşgalin ikinci günü biterken Avrupa Birliği ve İngiltere'yi takiben ABD de üst düzey yaptırım kararı açıkladı.

Washington Yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine ekledi. ABD'nin Putin ve Lavrov'a uygulayacağı yaptırımlara seyahat yasağı da dahil olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "ABD Avrupalı müttefiklerimizin kararıyla aynı doğrultuda Putin, Lavrov ve Rus ulusal güvenlik ekibinin diğer üyelerine yaptırım uygulayacak" dedi.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı isimler arasında Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Şoyku ile Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da bulunuyor.

BİDEN: PUTİN AMACINA ULAŞAMADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.

ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'yı bölme amacında başarılı olamadığını ifade etti.

Joe Biden, "NATO'nun değerlerimizi paylaşan ve bir gün İttifak'a katılmak isteyen Avrupa Devletleri için açık kapı politikasını sürdüreceğiniz belirtti.

BİR YAPTIRIM KARARI DA KANADA'DAN

Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayan ülkeler arasına Kanada'da katıldı. Başbakan Justin Trudeau, Ukrayna işgali nedeniyle Putin ve Lavron'un yaptırım listesine alındığını açıkladı. Trudeau, ayrıca Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına da destek verdiğini ifade etti.

RUSYA'DAN JET YANIT

ABD'nin bu kararına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Batı ile ilişkilerin "geri dönülemez bir noktaya" yaklaştığı yorumunda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Batı'yla ilişkilerin geri dönülemez noktaya yaklaştığını belirtti. Rus televizyonunda yaptığı açıklamada Zaharova, yaptırımların "Batı'nın dış politikadaki zayıflığına bir örnek ve gösterge" olduğunu söyledi.