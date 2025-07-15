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ABD vizesi almak isteyenler için yeni zorunluluk

ABD vizesi almak isteyenler için yeni zorunluluk
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ABD Ankara Büyükelçiliği, vize almak isteyen kişilerin sosyal medya hesaplarının ''herkese açık'' olması gerektiğini bildirdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" notuyla paylaştığı duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir."

F, M, ve J tipi vizeler, öğrenciler ve değişim programlarına katılanlar için düzenleniyor. Turistik amaçlı ziyaretler ve diğer vize tipleri bu karar kapsamında yer almıyor.

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Etiketler abd vizesi sosyal medya
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