ABD'de korkunç olay! 5 kişinin üzerine çığ düştü

Amerika Birleşik Devletleri’ni günlerdir etkisi altına alan kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Utah eyaletinde kar küreme aracı kullanan 5 görevlinin üzerine çığ düştü. 4 kişi çığdan kaçmayı başardı ancak görevlilerden biri çığ altında kaldı. Arama kurtarma ekibi tarafından kurtarılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.