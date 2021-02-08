ABD'de korkunç olay! 5 kişinin üzerine çığ düştü

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Amerika Birleşik Devletleri’ni günlerdir etkisi altına alan kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Utah eyaletinde kar küreme aracı kullanan 5 görevlinin üzerine çığ düştü. 4 kişi çığdan kaçmayı başardı ancak görevlilerden biri çığ altında kaldı. Arama kurtarma ekibi tarafından kurtarılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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