ABD'de yine polis şiddeti: Öldüresiye dövdüler

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD ) yine bir polis şiddeti kameralara yansıdı.

Olay haftasonu, Arkansas Eyaleti’ndeki Mulberry kentinde gerçekleşti.

İddiaya göre 27 yaşındaki Randall Worcester bir market çalışanını tehdit etti.

Olay yerine giden 3 polis memuru şüpheliyi marketin önünde yere yatırıp dövdü.

Polislerin Worcester’ı tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdüğü o anlar yoldan geçenler tarafından kaydedildi.

İKİ POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Ülke genelinde hızla yayılan görüntüler sonrası şüpheliyi döven polisler hakkında soruşturma açıldı.

2 polis görevden uzaklaştırılırken, diğeriyse idari izne çıkarıldı.

Worcester ise gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.