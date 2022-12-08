  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. AB'den itiraf: Askeri stoklarımız tükendi

AB'den itiraf: Askeri stoklarımız tükendi

AB'den itiraf: Askeri stoklarımız tükendi
Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmadığını itiraf etti.

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) yıllık konferansında konuşan Borrell, Ukrayna'daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu belirtti.

Borrell, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı da fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz" ifadesini kullandı.

"YENİ BİR AŞAMAYA GİRİYORUZ"

AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin üye ülkelerin stoklarını yenilemek için silah ve mühimmat üretimindeki artışı finanse etmeye hazır olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Artık yeni bir aşamaya giriyoruz. Savunma sanayisine ulaşıp ilgili firmalardan üretim kapasiteleri hakkında bilgi istiyoruz. Aylar önce aşılarda da aynısını yapmıştık. Şimdi sanayi kapasitesini soruyoruz. Savunma sektörüne ne kadar üretebileceğini soruyoruz. Çünkü savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olmamız gerekiyor."

EDA'nın yıllık raporunda, 2021'de ilk defa AB ülkelerinin savunma harcamalarının 200 milyar avroyu aştığı, üye ülkelerin ortak satın alma için yaptığı harcamaların yükseldiği ancak yine de hedefin çok altında kaldığı belirtilmişti.

AA

Etiketler avrupa birliği savunma Josep Borrell
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı
Suriyeli casus Türkiye'de ''iş üstünde'' yakalandı
Ekranların güzel spikerinden canlı yayına damga vuran yorum: ''Yangın ekibi''
Son ankette çok konuşulacak oy oranları
Yüzde 300 zamlanan kasko poliçeleri için ''indirim'' hamlesi
Dünyadan izole yaşayan kabileyi ziyaret eden Youtuber şaşkına döndü
Ölümcül hastalık alarmı: ''Strep A'' Türkiye'de de görüldü
2022'nin en çarpıcı fotoğrafları... Listede Türkiye'den de kareler var
Fox TV'nin dizisindeki kavga sahnesinde oyuncunun burnu kırıldı
Atatürk'ün ordusunun mühimmatında tarikat liderinin adının ne işi var ?