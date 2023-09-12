AB'den şoke eden karar: Rus turistlerin araçlarına el konulacak!

AB Komisyonu, Rusya'dan üye ülkelere arabalarıyla gelenlerin araçlarına veya yaptırım listesine dahil kişisel eşyalarına el konulacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve bu konudaki güncel uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini kabul ettiğini anımsayan Ferrie, Rusya'yı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden mahrum bırakmayı amaçladıklarını anlattı.

Ferrie, yaptırımlar kapsamında Rusya'dan belirli ürünlere ithalat yasağı uygulandığını hatırlattı.

Rus turistlerin AB ülkelerine girişte arabalarına el konulması durumunun yeni olmadığına dikkati çeken Ferrie, bu yasağın uzun zamandır yürürlükte olduğunu vurguladı.

Ferrie, AB Komisyonu'nun bir görevinin de yaptırımların AB genelinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle üye ülkelere yaptırımların nasıl uygulanması gerektiği konusunda düzenli rehberler hazırladıklarını anlattı.

Mevcut yaptırımların değişmediğine işaret eden Ferrie, "Rusya'dan birçok ürüne ithalat yasağımız var. Bu ürünler yaptırım listemizde yer alıyor. Arabalar ithalat yasağına tabidir ve AB'ye giremezler." dedi.

Ferrie, AB ülkelerindeki gümrük yetkililerinin özellikle otomobil ve değerli eşyalar konusundaki kurallara tam olarak uyması gerektiğine dikkati çekti.

AB yaptırımları uyarınca Ruslar, birlik ülkelerine turistik ziyaretlerinde yanlarında otomobil, kozmetik malzeme, bilgisayar, akılı telefon, değerli taş, kürk gibi çeşitli ürünleri getiremiyor. Bu ürünlere AB gümrüklerinde el konuluyor.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'den fazla kurumun mal varlığı donduruldu.