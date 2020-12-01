ABD'nin ardından şimdi de Romanya'da ortaya çıktı

ABD’nin Utah eyaletindeki bulunan ve geldiği gibi aniden kaybolan metal monolitin nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı daha tam olarak öğrenilmemişken, geçen perşembe günü Romanya'nın kuzeyinde Piatra Neamt kentine bağlı Batca Doamnei tepesinde parlak üçgen şeklinde gizemli bir sütun bulundu.

Sputnik'teki habere göre, M.Ö önce 82 ile 106 yılları arasında antik halk olan Daçyalılar tarafından inşa edilen ve önemli bir arkeolojik sembol olan Petrodava Dacian Kalesi'nin birkaç metre uzaklığında bulunan ve yaklaşık olarak 4 metre uzunluğundaki monolitin bir yüzü, bölgede Kutsal Dağ olarak bilinen Ceahlau Dağı'na bakıyor.

Romanya'nın en önemli dağlarından biri Ceahlau Dağı, ülkenin en yedi doğal harikasından biri olarak seçilmişti.

Romanyalı yetkililer, gizemli monolitin kim tarafından dikildiğini bilmediklerini aktarıyor. Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu, "Monolitin tuhaf ortaya çıkışını araştırmaya başladık" derken “Özel bir mülk üzerinde. Ancak henüz monolitin sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Arkeolojik bir alanda koruma altında bir bölge" diye ekledi.

Josanu, "Oraya bir şey kurmadan önce, kurumumuzdan izin almaları gerekiyordu ki o da daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmalıydı" diye konuştu.

Romanya’daki söz konusu bu monilitin, ABD'nin Utah eyaletinde kısa bir süre önce keşfedilen metal monolitin ardından ortaya çıkması yapıya olan ilgiyi artırdı.

18 Kasım’da da Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından tesadüfen uzun ve parlak metal monolit keşfedilmişti.

Stanley Kubrick imzalı 1968 yapımı "2001: A Space Odyssey" filminden çıkmış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilişkin sorular yanıtsız kalırken, meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine neden olmuştu.

Bulunduğu günden bu yana uzaylılarla bile bağlantılandırılan ve çeşitli komplo teorilerine konu olan parlak metal monolit geçen cuma günü yine kaybolmuştu.

