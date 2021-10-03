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Afganistan'da cami girişinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da cami girişinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın yönetimini devralan Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede kaos yaşanmasına neden olmuştu. Başkent Kabil'in farklı noktalarında bombalar patlamıştı.

Bugün de Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLDÜ
Mujahid, bombanın sivillerin toplu halde bulunduğu yerde patladığını ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Görgü tanıkları, cami girişinde meydana gelen patlamanın ardından sivillerin üzerine ateş açıldığını ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

Etiketler patlama bomba afganistan
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