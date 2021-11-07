Ağabeyinin tecavüzüne uğrayan 12 yaşındaki kız anne oldu

İngiltere'de şiddetli karın ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun, 14 yaşındaki ağabeyi tarafından tecavüze uğradığı ve hamile kaldığı ortaya çıktı.

Kız, aile evinde 14 yaşındaki erkek kardeşi tarafından tecavüze uğradığında henüz 11 yaşındaydı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız, kısa süre sonra kardeşinin bebeğini doğurdu.

Şu anda 16 yaşında olan genç baba, hüküm vermek üzere rıhtımda göründüğünde daha önce iki kez yasal tecavüz suçunu kabul etmişti.

Savcı Georgina Buckley, suçun sabahın erken saatlerinde şiddetli mide ağrıları çeken genç kızın hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Geldikten birkaç saat sonra hastanede doğum yaptı.

Mahkeme, bir ebenin kıza dikkatlice seks yapıp yapmadığını sorduğunu duydu ve genç kız bilmediğini söyledi.

Kızın genç erkek kardeşi, yetkililere, kendisinin ve kardeşinin, daha rahat olduğu üst kattaki yatakta güreşmeye gitmeden önce bir keresinde alt katta "güreştiklerini" söyledi.

Her biri kendi kıyafetlerini çıkarmadan ve seks yapmadan önce öpüşmeye başladıklarını söyledi. Savcı, olayda herhangi bir zorlama veya tehdit olduğuna dair herhangi bir öneri bulunmadığını söyledi.

Mahkeme huzurundaki sayısız rapordan, çocukların ebeveyn kontrolü veya rehberliğinin çok az olduğu ve "bulanık cinsel sınırların" olduğu "işlevsiz, ihmalkar ve potansiyel olarak istismar edici bir yetiştirme"ye maruz kaldıklarının açık olduğunu söyledi.

Avukat, sanığın 10 yaşından itibaren aile evinde rutin olarak pornografiye maruz kaldığını söyledi. Mahkeme, sanığın şu anda koruyucu aile ile yaşadığını, olumlu etkilerine iyi yanıt verdiğini ve pişmanlık duyduğunu duydu.