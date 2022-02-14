Ağacın tepesinde ağlayan kadının gizemi! Görenlerin kanı dondu

Kolombiya'da ağaç kesmek için ormana giden bir kişi, ağaçların tepesinde ağlayan kadını görünce bu anları kayıt altına aldı. İhbar üzerine olay yerine giden polisler kimseyi bulamadı.

Kolombiya'daki kırsal alanda çekilen video bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Düzenli olarak aynı ormanlık alanda ağaç kesen bir köylü, bu kez ormana girdiğinde gariplikle karşılaştı. Çünkü ormanın içinden ağlama sesleri geliyordu.

Sesin nereden geldiğini öğrenmek için kafasını kaldıran köylü, ormanın en tepesinde bir kadının hüngür hüngür ağladığını gördü. Hemen cep telefonuna sarılan köylü, her ihtimale karşı bu anları kayıt altına aldı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Köylü, başına gelen olayı haber vermek için hemen köye ve polise koştu. Köylüyü dinleyen polis ekipleri, yaşanan duruma ihtimal vermedi ancak videoyu izleyince ikna oldular. Hemen ormanlık alana giden ekipler, kadını bulamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Köylünün kaydettiği bu görüntüler, Meksika kökenli bir şehir efsanesi olan ve "Ağlayan kadın" olarak bilinen La Llorona'nın varlığına kanıt olarak görülüyor.