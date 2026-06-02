  Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de İtalya'nın Calabria bölgesi açıklarında gece saat 00.12'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) verilerine göre 250 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı; Napoli, Puglia ve Sicilya dahil tüm güney İtalya'da hissedildi.

İtalya'nın güney kesimlerinde yer alan Calabria bölgesi açıklarında, gece saat 00.12 sularında 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi sismik verilere göre, yerin tam 250 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu büyük sarsıntı gece yarısı bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

Tüm Güney İtalya'da Şiddetle Hissedildi, Can Kaybı Yok

Merkez üssü Calabria açıkları olan deprem, yalnızca bulunduğu denizi değil, İtalya'nın güney hattının tamamını beşik gibi salladı.

Sarsıntı Napoli, Basilicata, Puglia ve turistik Sicilya adası da dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada şiddetle hissedildi.

Depremin 250 kilometre gibi oldukça yüksek bir derinlikte meydana gelmesinin, yeryüzündeki yıkıcı etkisini büyük ölçüde azalttığı düşünülüyor. İtalyan yetkililerin ve sivil savunma ekiplerinin bölgede yürüttüğü ilk tarama çalışmalarının ardından, şu ana kadar resmi makamlara yansıyan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar rapor edilmediği bildirildi. 

 

İHA

