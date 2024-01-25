Almanya’da makinistler grevde: Demiryolu trafiği durma noktasında

Almanya’da makinistle, Makinistler Sendikası’nın Alman Demiryolu ile yaptığı ücret artışının başarısız olmasının ardından 6 gün sürecek olan greve başladı.

Almanya'da tren makinistleri, ücret ve çalışma saatlerinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından greve gitti. Grevle birlikte ülke genelinde demiryolu trafiği durma noktasına geldi. İşe gidip gelenler uzun mesafe otobüs, araba veya uçak yolculuğu gibi alternatifler bulmakta zorlandı. Almanya Makinistler Sendikası ücret artışlarına ek olarak, maaş kesintisi olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Sendika ve Alman Demiryolu arasındaki anlaşma henüz sağlanmadı.