  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya’da makinistler grevde: Demiryolu trafiği durma noktasında

Almanya’da makinistler grevde: Demiryolu trafiği durma noktasında

Almanya’da makinistler grevde: Demiryolu trafiği durma noktasında
Güncelleme:

Almanya’da makinistle, Makinistler Sendikası’nın Alman Demiryolu ile yaptığı ücret artışının başarısız olmasının ardından 6 gün sürecek olan greve başladı.

Almanya'da tren makinistleri, ücret ve çalışma saatlerinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından greve gitti.

Grevle birlikte ülke genelinde demiryolu trafiği durma noktasına geldi.

İşe gidip gelenler uzun mesafe otobüs, araba veya uçak yolculuğu gibi alternatifler bulmakta zorlandı.

Almanya Makinistler Sendikası ücret artışlarına ek olarak, maaş kesintisi olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Sendika ve Alman Demiryolu arasındaki anlaşma henüz sağlanmadı.

Etiketler almanya grev demiryolu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TikTok için video çekerken kabusu yaşadı AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 yapım belli oldu Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 yapım belli oldu Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı... Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı... Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı Atkıları, bereleri hazırlayın! 15 il için kuvvetli kar uyarısı Atkıları, bereleri hazırlayın! 15 il için kuvvetli kar uyarısı