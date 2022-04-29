Almanya'dan Osman Kavala kararı sonrası flaş hamle

Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Gezi direnişi davasında 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmalarına karar verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Kararın ardından Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Alman hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine de benzer şekilde Türkiye hükümetine bu beklentinin iletilmesi çağrısı yaptıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kararın ardından, "Hüküm, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine ve hukuk devleti standarlarına tamamen aykırıdır" açıklamasını yapmıştı.