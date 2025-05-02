Arjantin'de 7.4 ve 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Arjantin’in güneyinde 7.4 ve 7.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi. Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Arjantin’in güneyindeki Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazında yerel saatle 08.58 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri vurgulandı.

Depremler Şili'de de hissedildiği bildirildi. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi ülkenin güneyindeki Magallanes bölgesinin tsunami riski nedeniyle tahliye edileceğini duyurdu.