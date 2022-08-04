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Avrupa alarmda! Dev yanardağ 6 bin yıl sonra patladı

Avrupa alarmda! Dev yanardağ 6 bin yıl sonra patladı

İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik patlama yaşandı. Patlamanın görüntüleri kameralara yansırken patlayan Fagradalsfjall Dağı'nın başkent Reykjavik'e sadece 32 km uzaklıkta olduğu bildirildi.

İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.

Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.

 6 bin yıl sonra faaliyete geçti

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

 

Etiketler izlanda yanardağ yanardağ patlaması
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