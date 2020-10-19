Avrupa'da ikinci dalga paniği! Uçuş kısıtlamaları yeniden gelecek mi?

Yeni tecrit kısıtlamalarının yanı sıra, bazı ülkeler sıcak noktalardan gelen yolculara sınırlarını bir kez daha kapatıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, blok genelinde koordineli bir yaklaşımı desteklemek için haritalar yayınladı.

ABD, Karadağ, Fas ve Sırbistan yasaklılar listesindeki ülkeler arasında yer alıyor. Ancak üye devletler yasal olarak AB'nin tavsiyesine uymak zorunda değiller. İşte ülke ülke yeniden uçuş kararları:

Arnavutluk - ticari uçuşlar 15 Haziran'dan bu yana devam ediyor

Euronews'ün haberine göre tüm AB vatandaşları ve sakinleri şu anda Arnavutluk'a girebilir. Ülkeye Almanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Avusturya, Yunanistan ve Türkiye'den uçuşlar ile ulaşılabilir.

Tüm terminallerdeki yolcuların bir "dezenfeksiyon tünelinden" geçmeleri ve "vücut ısısı ölçümünden" geçmeleri beklenmektedir. Vücut ısısı 37,5 ° C'den yüksek olan herkes "doktorla ile görüşmek zorundadır"



Avusturya - Avusturya yeşil listesindeki ülkeler için kısıtlama yok

Çoğu AB ülkesinden (İngiltere, Vatikan Şehri, Andorra, Monako, İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre ve San Marino dahil) girişlere hiçbir kısıtlama olmaksızın izin verilmektedir. Hırvatistan, Fransa, Portekiz, İspanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerinden gelenler için kısıtlamalar vardır.

Bu durumda, yolcular, masrafları kendilerine ait olmak üzere 10 gün boyunca kendi kendilerine tecrit etmelidir veya 72 saatten eski olmayan negatif bir PCR testi sunmalıdır. Diğer ülkelerden giriş yasaktır, ancak tarım, ormancılık ve turizm sektörlerindeki mevsimlik işçiler bu yasaktan muaf olabilir.

Belçika - birçok Avrupa bölgesinden gelen yolcular için karantina / PCR testi gereklidir

Yolcular Avrupa'daki birkaç ülkenin belirli bölgelerini ziyaret ederse , Belçika'ya döndüklerinde karantinaya almalı veya bir COVID-19 testi yaptırmalıdır. Bunlar arasında Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya'daki belirli bölgeler, Fransa'da birkaç bölge, Yunanistan, Hırvatistan'daki birkaç bölge, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, Hollanda'daki bazı iller, İspanya ve Birleşik Krallık'ın geniş alanları ve diğerleri bulunmaktadır.



Belçika'ya gelen tüm uçak yolcuları bir " Halk Sağlığı Yolcu Yer Belirleme Formu " doldurmalı ve bunu sınır yetkililerine teslim etmelidir. AB ve Schengen ülkelerine ve dışından zorunlu olmayan seyahatler yasaktır.

Bosna Hersek - 16 Temmuz'dan beri turizme yeniden açıldı

Bosna, 16 Temmuz'da AB ve Schengen vatandaşlarına 48 saatten eski olmayan koronavirüs testi yaptırdı ve turizme açık.

Bulgaristan - 46 ülkeden gelen turistleri kısıtlama olmaksızın karşıladı

Bulgaristan, hükümetin internet sitesinde listelendiği üzere 1 Haziran'da AB ülkeleri, İngiltere, San Marino, Andorra, Monako, Vatikan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya vatandaşlarının yanı sıra sağlık çalışanları ve Bulgar vatandaşlarının aile üyelerine sınırlarını açtı.

Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay, Ukrayna'dan seyahat edenlerin de negatif bir COVID-19 testi sunmalarına gerek kalmadan içeri girmelerine izin veriliyor. Ancak diğer ülkelerden gelenlerin test vermesi gerekiyor.

Hırvatistan - AB ülkelerinin vatandaşları kısıtlama olmaksızın seyahat edebilir

Sınırlar AB, İngiltere, İsviçre, Norveç, Lichtenstein, Andorra, San Marino, Monako vatandaşları ve ailelerine açık. Diğer ülkelerden gelenlere iş, eğitim ve hatta turizm nedenleriyle de izin verilebilir . Bu durumlarda, varışta 48 saatten eski olmayan bir negatif PCR testi sunulması zorunludur. Bu kriterleri karşılayan bir test sunamayan yolcular 14 günlük bir karantinaya tabi tutulmalıdır.



Çek Cumhuriyeti - Kırmızı listeye başka bir ülke eklendi

İspanya dışındaki tüm AB üye ülkeleri artık düşük riskli yeşil gruptadır, yani gezginler Çek Cumhuriyeti'ne hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilirler. Bunlara Andorra, Avustralya, İzlanda, Japonya, Kanada, Güney Kore, Lihtenştayn, Monako, Federal Almanya Cumhuriyeti, Norveç, Yeni Zelanda, San Marino, Tayland, Tunus, İsviçre, Vatikan Şehir Devleti ve İngiltere de katılıyor.

İspanya şu anda "kırmızı" olarak sınıflandırılıyor ve turistlerin varışta negatif bir koronavirüs testi sunmaları gerekiyor.

Danimarka - yüksek risk listesine eklenen ülkeler

Danimarka'nın sınırları birçok Avrupa ülkesine tekrar kapanıyor, ancak bu, bir dizi sağlık önlemi ve analizine dayalı olarak değişebilir. İsveç'teki sınır bölgelerinin bir kısmı da yeniden açıldı. Kapatılan ülkelerin listesi haftalık olarak güncelleniyor.

Fransa, Portekiz, İspanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Litvanya, Lihtenştayn, Polonya, Vatikan eyaleti ve San Marino, 17 Ekim itibarıyla listedeki yüksek riskli ülkeler arasında yer alıyor.

Estonya - AB vatandaşlarına açık

AB vatandaşları, Schengen bölgesinde, Birleşik Krallık'ta, Andorra'da, Monako'da, San Marino'da ve Vatikan'da olanlar, semptomsuz iseler artık Estonya'ya seyahat edebilirler. Diğer ülkelere 14 gün karantina uygulanıyor.

Finlandiya - epidemiyolojik durum derecesini değiştirdi

11 Eylül'den itibaren Finlandiya, son iki haftada 100.000 kişide 25'ten az vakanın görüldüğü bir ülkeden geldiklerinde zorunlu test veya karantina olmaksızın ülkeye giriş izni verdi.Ancak, yolcuların son 72 saat içinde negatif bir COVID-19 testi yaptırdığına dair bir kanıta sahip olmaları gerekecektir. Ayrıca varışta 72 saat karantinaya alınacaklar ve ikinci bir teste girmeleri gerekecek. İkinci olumsuz sonuç geldiğinde, Finlandiya'yı özgürce dolaşabilecekler.

Fransa - İspanyollar ve İngilizler için gönüllü karantina önerdi

AB üye devletlerinin yanı sıra Andorra, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Holy See, İzlanda, Japonya, Lihtenştayn, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Ruanda, San Marino, Güney Kore, İsviçre, Tayland, Tunus, Birleşik Krallık'tan gelen gezginler ve Uruguay'ın 15 Haziran'dan beri sağlık sertifikası veya varışta herhangi bir karantina olmaksızın ilçeyi ziyaret etmesine izin verildi.

Ancak Fransa Dışişleri Bakanlığı, İspanya ve İngiltere'den gelen yolcuların her iki ülkede de yürürlükte olan düzenlemelere "karşılıklı olarak" gönüllü karantinaya girmelerinin istendiğini açıkladı. AB Konseyi'nin tavsiyesine göre Fransa, 1 Temmuz'da sınırlarını üye olmayan 15 ülkeye yeniden açtı.



Almanya - yeni risk alanları eklendi

17 Ekim itibariyle riskli alanlara bir dizi yer eklendi. Hırvatistan'ın Zagreb ve Međimurska bölgeleri; Finlandiya'da Ostrobothnia; Macaristan'da Veszprém; anakara Fransa'nın tamamı artı Martinik; İrlanda'nın Orta-Batı Güney-Batı, Orta-Doğu, Batı ve Midlands; İtalya'da Campania ve Liguria; Polonya'da Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Podlaski, Pomorskie ve Świętokrzyskie; Portekiz'in Norte bölgesi, Slovenya'da Jugovzhodna Slovenija, Pomurska ve Podravska; İsveç'te Jämtland, Örebro, Uppsala, Stockholm; İsviçre'de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Nidwalden, Schwyz, Uri, Zurich und Zug; İngiltere'nin East Midlands ve West Midlands. Malta'nın tamamı, Hollanda ve Slovakya da listeye eklendi. Almanya, ülkeye girişlerinin ilk üç gününde yüksek riskli bölgelerden ülkeye giren insanlar için koronavirüs testi için ödeme yapmayı teklif etti.



Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan gelen yolcuların Yunanistan'a girişlerinden 72 saat öncesine kadar negatif COVID-19 testi yaptırmaları gerekecektir.

Macaristan - 1 Eylül'den itibaren sınırlar kapalı

Macaristan, 1 Eylül'den itibaren sınırlarını yabancılara kapatacak ve yurt dışından dönen vatandaşlar, ya 14 gün süreyle ya da iki gün arayla iki olumsuz test yapana kadar kendi kendini karantinaya almak zorunda kalacak. Ülke, 21 Haziran'da Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı (Birleşik Krallık hariç) ve İsviçre vatandaşlarına sınırlar olmaksızın açmıştı. Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Sırbistan ile sınırını 12 Haziran'da karantinaya girmeye gerek kalmadan açmıştı.

İzlanda - yabancı uyrukluların kayıt yaptırması gerekiyor

İzlanda, 15 Haziran'da AB ve Birleşik Krallık gezginlerine yeniden açıldı. İzlanda'ya gelen yolcular, COVID-19 için iki tarama testine göndermeyi, ikinci testin sonuçları bilinene kadar beş günlük karantina ile göndermeyi veya sınır taramasından geçmemeyi, bunun yerine karantinada 14 gün geçirmeyi seçebilirler.

Pozitif test yapanlar, kendi kendilerini tecrit etmek zorunda kalacaklar. Hükümet, seyahat kısıtlamaları, karantina veya tecrit nedeniyle ülkeyi terk edemeyen şu anda ülkede bulunan tüm yabancı uyrukluların, kalışlarının yasal olabilmesi için kayıt yaptırmaları gerektiğine karar verdi.

İrlanda - tüm AB / AEA ülkeleri yeşil listeden çıkarıldı

İrlandalı sağlık yetkilileri şu anda, İrlanda'da ikamet edenler de dahil olmak üzere, Kuzey İrlanda dışında İrlanda'ya gelen herkesin varışta 14 gün boyunca kendi kendini tecrit etmesini talep ediyor.

Nakliyeciler, pilotlar ve denizcilik personeli gibi temel tedarik zinciri hizmetlerinin sağlayıcıları için muafiyetler mevcut olsa da, varışların bir yolcu bulma formu doldurması gerekir.

İtalya - iki AB ülkesi için karantina gerekli

İtalya'da sınırlar, 9 Mart'ta yürürlüğe giren ülke çapında bir kilitlemenin ardından AB, İngiltere, Schengen bölgesi, Andorra, Vatikan Şehri, San Marino ve Monako vatandaşlarına 3 Haziran'da açıldı. Bununla birlikte, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen yolcular ve aşağıdaki ülkelerden birinden gelmeyen tüm yolcuların yanı sıra 14 gün boyunca kendi kendilerini izole etmek zorundadır: Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Andora, Prensliği Monako, San Marino Cumhuriyeti ve Vatikan Şehir Devleti.

31 Temmuz'a kadar, varıştan önceki 14 gün içinde aşağıdaki ülkelerden herhangi birinde kalan veya transit geçiş yapan çoğu yolcunun İtalya'ya girişi yasaktır : Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Brezilya, Şili, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya , Moldova, Karadağ, Umman, Panama, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Sırbistan. İtalya'ya gelen tüm yolcuların Dışişleri Bakanlığı web sitesinde, İtalya için seyahat kısıtlamalarıyla ilgili güncellemeleri de içeren bir yolcu formu doldurmaları gerekir . Tüm İtalyan yolcu gemisi, bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerini askıya aldı.

Letonya - riskli ülkeler için 10 günlük karantina getiriyor

10 Ekim'den beri Letonya, yüksek riskli ülkelerden gelen yolculardan on günlük bir karantina uygulaması başlattı. Bunlar arasında hızla yükselen vakalarla Andorra, Çekya, İspanya, Hollanda ve Belçika yer alıyor. Ayrıca: Fransa, Birleşik Krallık, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Romanya, Macaristan, Slovenya, Avusturya, İrlanda, Malta, Portekiz, Danimarka, İsviçre, Hırvatistan, Polonya, Monako, San Marino, İsveç İtalya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya, Lihtenştayn , Yunanistan ve Almanya. Düşük tehdit listesinde sadece beş ülke var: Letonya, Finlandiya, Norveç, Kıbrıs ve Vatikan.

Litvanya - Baltık ülkelerine giriş kısıtlamaları azaltıldı

Litvanya, yaşadıkları ülkede COVID-19 görülme sıklığının son 14 takvim günü içinde nüfustaki 100.000 kişi başına 16 vakayı geçmemesi koşuluyla sınırlarını AB, AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık vatandaşlarına açtı. Bu ülkelerden gelirken kendi kendini izole etme gereklilikleri kaldırıldı. Ancak Vilnius, İsveç, Rusya, Beyaz Rusya, Portekiz ve ABD dahil COVID-19'dan en çok etkilenen 50 ülkeden gelen vatandaşları veya sakinleri için 14 günlük bir izolasyon şartı getirdi. Önceden, sadece kendi kendilerini izole etmeleri "tavsiye ediliyordu"

Lüksemburg - üçüncü ülke vatandaşları için turizme izin verilmiyor

Lüksemburg'un Almanya ile sınırı 15 Mayıs'ta yeniden açıldı ve Avrupa dışından seyahat yasak olsa da, diğer Avrupa ülkeleriyle seyahat kısıtlanmadı. Lüksemburg ayrıca, Avustralya, Kanada, Çin (AB düzeyinde karşılıklılık onayına tabi), Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus'tan seyahatlere izin veren AB listesine bağlı kalıyor.

Malta - üçüncü ülke vatandaşlarının girebilmek için yeşil liste ülkelerinde zaman geçirmiş olmaları gerekir

Malta Turizm Bakanlığı, 1 Temmuz'da turizm seyahatini yeniden açacağını duyurdu. O tarihte Almanya, Avusturya, Kıbrıs, İsviçre, İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adaları, İzlanda, Slovakya, Norveç, Danimarka, Macaristan, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, İsrail, Letonya, Estonya, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti'nden gelen yolculara sınırlar yeniden açıldı. Cumhuriyet, İtalya, Fransa, Polonya, İspanya, Hırvatistan ve Yunanistan.Liechtenstein, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık, Andorra, Monako, San Marino, Vatikan Şehri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore'den gelenler için 15 Temmuz'da kısıtlamalar kaldırıldı. Çin, Ruanda, Uruguay, Japonya, Fas, Tayland, Tunus, Lübnan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Ürdün.

Karadağ - güvenli epidemiyolojik koşullar altında sınırlar açıldı

Andorra, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Norveç, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna ile birlikte AB Üye Devletlerini içeren yeşil listedeki ülkelerden Karadağ'a girişe izin verilmektedir. Sarı listedeki ülkelerden gelen gezginlerin, son 72 saat içinde verilen COVID-19 için negatif bir sonuç vermesi gerekecektir. Sarı listedeki bu ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan.

Norveç - belirli Avrupa sıcak noktalarından karantina gerekiyor

Norveç sınırlarını kapattı ve yalnızca İskandinav ülkelerine (Danimarka, İzlanda ve Finlandiya) giden yolcular 15 Haziran'da geri dönebildi ve İsveç bu önlemin dışında tutuldu. Norveç'in şu anda uluslararası seyahatten dönenlere 10 günlük karantina hakkı var. 10 Ekim'den itibaren Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda'dan gelenler, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve Vatikan Şehri 10 gün boyunca kendi kendini karantinaya almalıdır.

Polonya - AB dışından gelen yolcular için karantina gerekli

13 Haziran'da AB vatandaşları için sınırlar karantina şartı olmadan yeniden açıldı ve blok içinden bazı uluslararası uçuşlar yeniden başladı. Polonya'nın dış AB sınırı, belirli durumlar dışında kapalı kalmaya devam ediyor.

Portekiz - AB dışından uçuşa yalnızca temel seyahatler için izin verilir

AB ülkeleri vatandaşları, Schengen bölgesi ve Birleşik Krallık, Brezilya, Portekiz Dili Ülkeleri Topluluğu, ABD, Kanada, Venezuela ve Güney Afrika'dan uçuşlar yapan yolcular ülkeye kabul edilmektedir. Sınır kontrolleri 16 Mart'tan beri uygulanmaktadır. Şu anda, Azor Adaları ve Madeiras adaları dışında, gelenlerin karantinaya alınmasına gerek yoktur. İspanya ile sınır 1 Temmuz'da yeniden açıldı.

Rusya - Varışta PCR testi gereklidir

Uçuşlarına devam edebileceği 13 ülkenin bir listesini hazırladı: Birleşik Krallık, Macaristan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Finlandiya, Vietnam, Çin, Moğolistan ve Sri Lanka. Mart ayında uluslararası uçuşlar durduruldu. 8 Haziran'da Rusya, koronavirüs kısıtlamalarını hafiflettikçe sınırlarını kısmen yeniden açacağını söyledi. Ayrıca Rusya'nın tıbbi tedavi arayan veya aile üyeleriyle ilgilenen yabancılara izin vereceğini söyledi.

Romanya - bazı uluslararası uçuşlar askıya alındı

AB ülkeleri ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dan gelen kişiler girebilir ancak menşe ülkelerindeki insidans oranı Romanya'dakinden daha yüksekse 14 gün boyunca kendi kendilerini izole etmeleri gerekir.

Sırbistan - Dört AB ülkesi için PCR testi gerekli

Sırbistan'ın sınırları açık. Ancak Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Kuzey Makedonya yolcularının bir PCR testi sunmaları gerekmektedir.

Slovakya - "düşük riskli" ülkeler için kısıtlama yok

Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çin, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Lihtenştayn, Litvanya, Letonya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, San Marino, Slovenya, Güney Kore, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık, Vatikan Şehri " düşük riskli ülkeler ve bölgeler " listesine eklendi.

İsviçre - yüksek riskli ülkeler listesine Lüksemburg'u ekledi

13 Mart'ta sınır kontrolleri getiren İsviçre, daha önce planlandığı gibi 6 Temmuz yerine 15 Haziran'da tüm AB ülkeleri, İngiltere, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'a sınırlarını yeniden açtı. Hükümet ayrıca 24 Haziran'da duyurduğu üzere 6 Temmuz'da AB üyesi olmayan ve EFTA'sı olmayan işçilere sınırları yeniden açtı.