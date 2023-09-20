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Azerbaycan, Karabağ operasyonunun sona ermesi için şartını açıkladı

Azerbaycan, Karabağ operasyonunun sona ermesi için şartını açıkladı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da başlatılan operasyona ilişkin, ''Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak'' dedi.

Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yaptı.

KARABAĞ'DAKİ ANTİTERÖR OPERASYONU

Operasyonun ilerleyen saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 60'dan fazla askeri mevzinin Azeri askerlerin kontrolüne geçtiğini duyurdu. 

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kameradaAzerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kameradaHaber

 

Etiketler azerbaycan karabağ ermenistan operasyon
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